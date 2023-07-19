العالم اليوم - نداء علني نادر.. بريطانيا تدعو الروس إلى التجسس لصالحها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 07:20 مساءً - دعا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور "الروس المستائين" من هجوم بلادهم العسكري على أوكرانيا إلى "الالتحاق بخدماته في لندن"، في نداء علني نادر لتجنيد جواسيس جدد.

وأكد مور في خطاب ألقاه في براغ، الأربعاء، أن "العديد من الروس اليوم مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال".

وأضاف: "بينما يشهدون الفساد والاقتتال الداخلي وعدم كفاءة حكامهم ببساطة، يواجه العديد من الروس المعضلات نفسها وتأنيب الضمير التي واجهها أسلافهم في 1968 عندما تدخلت موسكو لسحق ربيع براغ".

وقال: "أدعوهم (هؤلاء الروس) إلى فعل ما فعله آخرون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية والانضمام إلينا. بابنا مفتوح دائما، تجنيد الجواسيس سيتم بتكتم ومهنية".

وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، أكد مور أن "حماية مثل هؤلاء الجواسيس مقدسة. إذا لم نتمكن من ضمان ذلك فسوف نفشل، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا ننشط فعلا".

ولطالما بدا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية متفائلا بشأن قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها التي خسرتها عقب الحرب.

وقال: "الآن يبدو أن فرص استعادة الروس الزخم ضئيلة".

وتحدث مور أيضا في الخطاب الذي ألقاه في السفارة البريطانية في براغ، عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الاستخبارات والتجسس.

ولفت إلى أن الاستخبارات البريطانية تستخدم الذكاء الاصطناعي لـ"زيادة لكن ليس للتخلي عن قدرتنا على أن نحكم على الأمور في مواقف معينة" متعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وقال إن فرقه تستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي في أنشطتها المتعلقة بالصين.

وتابع: "أتوقع أن يتم تكليفنا بشكل متزايد بالحصول على معلومات استخبارية حول كيفية استخدام الدول المعادية، للذكاء الاصطناعي بطرق غير مسؤولة وغير أخلاقية".

وأضاف: "خدماتي وحلفاؤنا عازمون على الفوز في السباق لإتقان الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي".