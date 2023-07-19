العالم اليوم - بي بي سي: الاتفاق تم.. محرز إلى الأهلي السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:18 مساءً - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوفه.

وقالت "بي بي سي" إن الصفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

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