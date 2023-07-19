زيلنسكي: استهداف روسيا لميناء أوديسا هدفه إجبارنا على اتخاذ إجراءات معينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:25 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن ضربات روسيا على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ما هي إلا محاولة إجبار البلاد على اتخاذ إجراءات معينة.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في كييف، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - إن "الضربات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية هي رغبة روسيا في إجبار أوكرانيا، وكذلك الأمم المتحدة أو شركائها، على اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك فتح شيء ما أو رفع العقوبات".

وأضاف: "روسيا تهاجم موانئنا، عليك أن تفهم أنه عندما تفعل ذلك، فإنها تجبرك دائمًا على القيام بشيء ما - ليس نحن فقط، ولكن أيضًا شركاءنا والأمم المتحدة لفتح شيء ما ورفع العقوبات عن شيء ما".

وأكد زيلنسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية، بما في ذلك SAMP-T أو Patriot، لحماية البنية التحتية في أوديسا وما وراءها.

ووفقًا لسلاح الجو للقوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت روسيا 16 صاروخًا من طراز كاليبر كروز وثمانية صواريخ كروز X-22، وستة صواريخ كروز وصاروخ موجه X-59 و32 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد -136 / 13 على أوكرانيا ليلا.

وأسقط نظام الدفاع الجوي لدينا 13 صاروخ كاليبر كروز وصاروخ موجه X-59 و23 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد -136 / 131، حيث كانت الضربات بصواريخ X-22 وOniks تستهدف البنية التحتية لمنطقة أوديسا.