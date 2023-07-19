العالم اليوم - دبابات وأسلحة "فاغنر" في قلب مشروع قانون روسي.. ما مصيرها؟

انتم الان تتابعون خبر دبابات وأسلحة "فاغنر" في قلب مشروع قانون روسي.. ما مصيرها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 10:20 مساءً - في قراءة أولى، صوت النواب الروس، الأربعاء، على مشروع قانون يجيز للحرس الوطني حيازة أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الدبابات قد يحصل عليها من مخزون مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وبموجب النص الذي صاغه العديد من النواب النافذين في الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، سيكون لوحدات الحرس الوطني الحق في أن تكون مجهزة بأسلحة ثقيلة، في حين أن لديها حتى الآن ناقلات جند مدرعة ومدفعية خفيفة.

وتأسس الحرس الوطني الروسي عام 2016 ليحل مكان الشرطة في الحفاظ على النظام العام، وشهد منذ ذلك الحين منعطفا قتاليا بعد أن شارك بشكل ملحوظ في الهجمات الأولى، في بداية العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ولا يذكر النص "فاغنر" صراحة، لكن بعد فشل تمرد هذه المجموعة في 24 يونيو الماضي، أشار رئيس الحرس الوطني إلى إمكان تسلم دباباتها ومعدات ثقيلة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن رئيس الحرس فيكتور زولوتوف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، قوله: "ليست لدينا دبابات ولا أسلحة ثقيلة بعيدة المدى. سنقوم بإدخالها وفقا للتمويل".

"فاغنر" تضمحل