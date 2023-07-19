العالم اليوم - صفقة كوادرادو.. لماذا أشعلت غضب جمهور إنتر ميلان؟

انتم الان تتابعون خبر صفقة كوادرادو.. لماذا أشعلت غضب جمهور إنتر ميلان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يوليو 2023 11:18 مساءً - انضم الجناح الدولي الكولومبي خوان كوادرادو إلى إنتر ميلان، حسبما اعلن النادي الأيطالي الأربعاء، وسط غضب عارم لجماهيره على وصوله من الغريم اللدود يوفنتوس المنتهي عقده معه هذا الصيف.

وقال وصيف أوروبا في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما وقع عقدا لمدة عام واحد مع النادي، بعد 8 سنوات في يوفنتوس، فاز خلالها بخمسة ألقاب للدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وقال كوادرادو في تغريدة على حساب النادي: "أنا سعيد جدا. أشكر الله على هذه الفرصة. بالنسبة لي التواجد هنا شرف لي في أحد أكبر الأندية الأوروبية: أنا سعيد".

وأضاف: "تلقيت الكثير من العروض واخترت إنتر ميلان، لأننا جميعا نعرف من هو إنتر ميلان على الصعيد العالمي".

وتعاقد إنتر مع كوادرادو الذي خاض 115 مباراة مع منتخب بلاده، لتعزيز مركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي، الذي يشغله الدولي الهولندي دنزل دامفريس.

وكان يوفنتوس أعلن في 30 يونيو الماضي رحيل كوادرادو، الذي ضمه عام 2015 قادما من تشلسي الإنجليزي، وتوج بـ11 لقبا مع السيدة العجوز من بينها 5 ألقاب في الدوري و4 في الكأس المحلية.

لماذا غضبت الجماهير؟

أثار التعاقد مع كوادرادو غضب جماهير إنتر الذين يعتبرونه رمزا للنجاحات الأخيرة لنادي يوفنتوس.

وراء الغضب أيضا سلسلة من الحوادث خلال مباريات الناديين، كان آخرها الخلاف الحاد مع حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش في الوقت بدل الضائع من إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي.

شهدت المباراة أيضا إساءات عنصرية من مشجعي فريق "السيدة العجوز" لمهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

عوقب كوادرادو الذي سجل ليوفنتوس في تلك المباراة، بالإيقاف 3 مباريات بسبب الإمساك بهاندانوفيتش من رقبته ولكمه.

ينظر إلى كوادرادو أيضا من قبل المشجعين على أنه يتعمد السقوط ويبالغ في الاحتكاك بهدف التأثير استمالة قرارات تحكيمية، على غرار ما حصل عندما فاز بركلة جزاء حاسمة عام 2021 ضد إنتر عندما تعمد الاصطدام بالكرواتي إيفان بيريشيتش.