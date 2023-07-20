العالم اليوم - عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ

انتم الان تتابعون خبر عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 12:22 صباحاً - عادت خدمات تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية للعمل بعد توقفها لفترة قصيرة فجر اليوم الخميس.

وكانت تقارير تقنية ومستخدمون قد أفادوا بوجود خلل في تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية، فجر اليوم الخميس.

ووفق التقارير، فإن التطبيق كان لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لم يكن يعمل على الكمبيوتر أيضا.

وأشار موقع Down Detector المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات، إلى أن عددا كبير من المستخدمين من دول عديدة أبلغوا عن المشكلة في "واتساب".

وقالت خدمة "واتساب" عبر حسابها على "تويتر": "نحن نعمل بسرعة لحل مشكلة الاتصال مع تطبيق واتساب وسنقوم بإطلاعكم على آخر المستجدات في أقرب وقت ممكن".