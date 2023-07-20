العالم اليوم - فيديو يوثق تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 12:22 صباحاً - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، تعرض فندق السلام روتانا، والذي يعتبر أحد أكبر فنادق العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الثلاثاء للقصف.

وكان الفندق قبل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل يعتبر مقرا رئيسيا للمؤتمرات وعدد من البعثات الدولية.

ووجه المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السودان، محذرا من أنه "يجب مضاعفة الجهود الدولية لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية وحشية لا نهاية لها، ذات عواقب وخيمة على المنطقة".

وشدد غريفيث على أن "معاناة السودان لن تنتهي إلا بعد انتهاء القتال"، موضحا أنه "مع دخول النزاع هناك شهره الرابع، تزداد صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

أزمة إنسانية