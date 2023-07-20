العالم اليوم - مقتل فلسطيني في نابلس.. وفيديو لتفجير جرافة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر مقتل فلسطيني في نابلس.. وفيديو لتفجير جرافة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 03:22 صباحاً - قتل شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه إلى جانب مقتل الشاب، فقد سجلت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

ووفق الوكالة فقد اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت الشارع بالسواتر الترابية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن القوات الإسرائيلية منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفله رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 مواطنا بالاختناق.

وأشار جبريل إلى أن القوات الاسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية محلية، فيديوهات قالوا إنها لتفجير جرافة إسرائيلية في نابلس، وللتصدي للقوات الإسرائيلية.