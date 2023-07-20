العالم اليوم - نصائح من ذهب للنجاة.. هل يعرف الفلاحون تأثير النينو؟

انتم الان تتابعون خبر نصائح من ذهب للنجاة.. هل يعرف الفلاحون تأثير النينو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 11:17 صباحاً - سجّلت دول عدة ارتفاعات قياسية في متوسط درجات الحرارة، بسبب ظاهرة النينو التي بدأت تؤثر على معظم مناطق العالم.

وتُعرِّف إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر "النينو" بأنها ظاهرة مناخية تأثرت بها عدد كبير من دول العالم، وأدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأكدت شاكر في حديثها مع موقع "دوت الخليج" أنّ: "يوجد مناطق في الولايات المتحدة سجلت درجات حرارة غير مسبوقة وصلت إلى 52 درجة مئوية، في حين أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة كانت 39 درجة مئوية".

وترى مدير مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد المصرية أن لتلك الظاهرة تأثيرات عديدة، أبرزها:

ارتفاع درجات متوسط درجة الحرارة العالمي، وزيادة في درجة حرارة البحر.

تسبب الإجهاد الحراري وتؤثر على الصحة.

تصيب المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها.

تؤثر على عدد من القطاعات كما حدث في قطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

تتكرر تلك الظاهرة كل 6 سنوات، ،من المتوقع أن يستمر تأثيرها لنهاية شهر أغسطس المقبل.

الفلاحون لا يعرفون تأثيرات النينو عليهم

في إحدى قرى مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية -إحدى محافظات الدلتا المصرية- قرّر يوسف محمد أن يكون له دور آخر لإنقاذ محصوله من الضياع قائلاً: "لا أعرف ظاهرة النينو بقدر ما أعرف أن هناك ارتفاعات محسوسة لا مثيل لها في درجات الحرارة، ولابد من الوصول لحلول لإنقاذ المحصول من الهلاك".

وتابع محمد في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "قمنا بتقريب عملية ري النباتات، ورشّها أحيانا كثيرة بالمياه المضاف إليه نسبة بسيطة من الخل والليمون، لكي نساعدها على التنفس وألا يحدث لها احتباس حراري".

وأكد الفلاح المصري: "النباتات مثلها مثل البشر تشعر، ولو تركتها في درجات الحرارة المرتفعة تمرض وتذبل وتموت، لذلك فلابد من إنقاذها والترطيب عليها، الأهم في تلك الفترة هي المتابعة الجيدة".

هلاك المحاصيل

في الوقت نفسه، يرى نقيب عام الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام أن لظاهرة "النينو" أضراراً كبيرة على القطاع الزراعي، قائلاً: "ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية قد يؤدي أحياناً كثيرة إلى هلاك المحاصيل ونفوق المواشي".

وشرح نقيب الفلاحين المصري الأزمة وتأثيراتها لموقع "دوت الخليج" مؤكداً أنّ ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة نسبة الرطوبة يؤدي إلى زيادة معدل تكاثر الحشرات والآفات الضارة ويزيد من فرص انتشار الأمراض وهو ما يساهم بالتبعية في زيادة التكلفة وقلة الإنتاج.

وتابع أبو صدام أنّ: "ارتفاع درجات الحرارة تساهم في بطء نمو النباتات ويتشوه الثمار وتقل جودته ويتعرض للذبول، ولا تمتلئ الحبوب كما يجب وبالتالي يقل وزنها ويقل الإنتاج في محاصيل الحبوب كالذرة، وظاهرة التفاف الأوراق، وسقوط الأزهار وعدم اكتمال نمو الثمار".

وأشار نقيب الفلاحين المصري إلى عدد من النقاط الهامة، أبرزها: