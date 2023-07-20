العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع بعد نتائج أعمال متباينة من الشركات

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتراجع بعد نتائج أعمال متباينة من الشركات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 11:17 صباحاً - هبطت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الخميس، مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال متباينة أعلنتها الشركات في المنطقة كما ضغطت نتائج مالية جاءت مخيبة للتوقعات من شركتين أميركيتين عملاقتين هما نتفليكس وتسلا على المعنويات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش.

وهبط سهما نتفليكس وتسلا المدرجان في فرانكفورت 8.2 بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب، بعد إعلانهما لنتائج أعمال جاءت مخيبة للتوقعات في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

لكن سهم ساب ارتفع 3.2 بالمئة بعد أن رفعت شركة الصناعات الدفاعية السويدية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية.

وهبط سهم فولفو 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تراجعا نسبته 54 بالمئة في الإيرادات التشغيلية للربع الثاني رغم توقعها لطلب قوي على سياراتها.

ونزل سهم إلكترولوكس 10.7 بالمئة بعد أن تحولت أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في أوروبا لتسجيل خسائر في الربع الثاني.

وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات الفرعية مع هبوط سهم شركة إيه.إس.إم.إل هولدينج لأشباه الموصلات ثلاثة بالمئة مواصلا خسائره بعد أن أعلنت الشركة النتائج المالية أمس الأربعاء.