العالم اليوم - مصر ستوقع اتفاقية تسهيل قرض بـ 100 مليون دولار لهذا السبب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 01:19 مساءً - تنوي مصر التوقيع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي، وذلك حسب تصريحات لوزير التموين المصري علي المصيلحي، الخميس.

وفي كلمة ألقاها الوزير، خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا "AFRIMETS"، قال إن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل 91 بالمئة من المستهدف، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع.

وأوضح وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5.2 شهر.

وتعليقا على الأحداث المتسارعة في اتفاق الحبوب، قال المصيلحي، أن انسحاب روسيا من الاتفاقية لم يكن نبأ سعيدا، وأضاف، "نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر، ولا بد من الأخذ في اعتبارنا استمرارها سواء صراع اقتصادىا أو بصورة نزاعات".

وأكد أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا، خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، لافتا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.

لكنه أشار إلى ضعف التأثير على السوق المصرية بنسب ضعيفة تتراوح من 5 إلى 8 بالمئة، لافتا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها، حيث تم الاستيراد من كل من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.

وأكد المصيلحي استمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية، لافتا إلى أن جزءا من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.