اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في جنين

اعتقالات ومواجهات بالضفة واشتباكات في جنيناعتقلت قوات العدو الصهيوني، صباح اليوم الخميس، عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات في بيت لحم وسلفيت واشتباكات مسلحة في جنين.

ففي بيت لحم اعتقلت قوات العدو أربعة شبان طالت أحمد إبراهيم ديرية وأمجد أحمد ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهما.

كما اعتقلت قوات العدو الشاب أشرف جمال أبو سرحان من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وأحمد وليد شرارة من مخيم عايدة شمالا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات اندلعت مع قوات العدو خلال اقتحام بيت لحم، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب الشبان.

وطالت الاعتقالات الشاب ليث شربجي من مدينة نابلس، كما شهدت المنطقة الشرقية للمدينة مواجهات واشتباكات مع قوات العدو تأمين اقتحام المستوطنين لـ"قبر يوسف"، استشهد على إثرها شاب وأصيب العشرات.

واعتقلت قوات العدو صباح اليوم شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل حي استيطاني بمستوطنة "كريات أربع" بالخليل.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات العدو الصهيوني عند مدخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بعد إغلاق مدخل البلدة منذ عدة أيام.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو في بلدة جبع جنوب جنين.