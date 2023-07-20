العالم اليوم - مخزونات الوقود تتراجع في سنغافورة والواردات تهبط للنصف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 02:21 مساءً - انخفضت مخزونات زيت الوقود في سنغافورة، المركز التجاري الرئيسي، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تراجع صافي الواردات إلى النصف تقريبا.

وكشفت بيانات رسمية من "إنتربرايز سنغافورة"، الخميس، أن مخزونات زيت الوقود على البر قد انخفضت بواقع ثلاثة بالمئة إلى 17.81 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو.

وانخفض صافي الواردات الأسبوعية، الذي يجري حسابه بطرح إجمالي الصادرات من إجمالي الواردات، إلى النصف تقريبا على أساس أسبوعي إلى 563 ألف طن متري.

وكانت الكويت أهم مصدر لواردات زيت الوقود إلى سنغافورة ذلك الأسبوع، بصافي واردات 144 ألف طن متري.

وأخذت السوق في اعتبارها توقعات بزيادة الإمدادات من الكويت إلى الشرق إذ ترفع البلاد الإنتاج في مصفاة الزور وكذلك الصادرات.

في الوقت نفسه أصبحت كوريا الجنوبية أهم مقصد لصادرات زيت الوقود من سنغافورة هذا الأسبوع بأحجام بلغت 139 ألف طن متري.