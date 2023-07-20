العالم اليوم - ميركاتو أوروبي "رائع" للاعبي تونس.. وهذه أبرز الصفقات

انتم الان تتابعون خبر ميركاتو أوروبي "رائع" للاعبي تونس.. وهذه أبرز الصفقات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 03:22 مساءً - نجح لاعبون تونسيون في لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية في فترة التنقلات الصيفية الجارية، نتيجة تألقهم سواء مع أنديتهم أو في صفوف المنتخب خلال كأس العالم أواخر العام الماضي.

وقبل انطلاق السباق في الدوريات الأوروبية خلال النصف الثاني من أغسطس المقبل، نشطت حركة انتقالات عدد من ركائز منتخب "نسور قرطاج"، نحو دوريات الأضواء في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لخوض تجارب جديدة في موسم 2023-2024.

والثلاثاء، أكمل لاعب الوسط حمزة رفيعة رسميا مع نادي "ليتشي" الإيطالي، انتقالات التونسيين نحو أندية أوروبية جديدة، وذلك بعد يوم واحد من توقيع زميله في المنتخب أنيس بن سليمان عقدا مع شيفيلد يونايتد الإنجليزي قادما من بروندبي الدنماركي.

صفقات بالجملة ومحطات جديدة

في يونيو الماضي تعاقد فيرينكفاروش المجري مع لاعب خط وسط نادي الترجي محمد علي بن رمضان، ليكون ثاني لاعب تونسي يحمل قميص النادي بعد عيسى العيدوني.

بدأ بن رمضان في 8 يوليو الجاري مغامرته الاحترافية الأولى في مشواره الكروي، بعد مشاركته في أول تدريبات مع فريقه الجديد في ملعب "غروباما أرينا" معقل نادي فيرنكفاروش، قبل أن يحظى باستقبال خاص من زملائه.

وقع بن رمضان، أحد أفضل لاعبي الدوري التونسي الممتاز في الموسم الماضي، عقدا مدته 3 سنوات، في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع الترجي في يونيو الماضي، وبلغت قيمة الصفقة 2.5 مليون يورو.

كشف بن رمضان في أول تصريح إعلامي بعد انتقاله لبطل الدوري المجري، أنه يطمح للاندماج سريعا والمشاركة مع فيرنكفاروش في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

بعد صفقة بن رمضان مع فيرنكفاروش، تعاقد إلياس السخيري مع نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني قادما من كولن في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى مسيرة مع الأخير استمرت بين 2019 و2023.

أنهى السخيري، الذي اختير من قبل مواقع وصحف متخصصة ضمن التشكيلة المثالية للبوندسليغا لموسم 2022-2023، الغموض الذي كان يلف وجهته في الموسم الجديد، حيث تعاقد مع فرانكفورت لمدة 3 سنوات.

أعلن نادي ليتشي الإيطالي الثلاثاء إتمام إجراءات ضم رفيعة بشكل نهائي قادما من نادي بيسكارا الإيطالي، وذلك بعقد مدته 3 سنوات، مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين.

لعب رفيعة (23 عاما) في أندية ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ثم انتقل إلى الدوري البلجيكي من بوابة ستاندار دي لييج، قبل عودته إلى إيطاليا حيث لعب لنادي كريمونيزي ثم بيسكارا قبل التعاقد مع ليتشي.

استمرت حركة تنقلات لاعبي منتخب تونس، عندما أمضى الأحد الماضي مهاجم بروندبي الدانماركي أنيس بن سليمان عقدا مع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في تجربة هي الأولى له في "البريمرليغ".

يمتد عقد بن سليمان (22 عاما) مع شيفيلد حتى يونيو 2026، وذلك بصفقة ناهزت 4.5 مليون جنيه إسترليني بحسب وسائل إعلام بريطانية.

سيكون بن سليمان، التونسي الثاني في "البريمرليغ" بجانب مواطنه حنبعل المجبري الذي عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد أن لعب العام الماضي بألوان برمنغهام سيتي على سبيل الإعارة.

حظوظ وافرة

ووفقا لعدد من الخبراء والفنيين، فإن القيمة التسويقية للاعبي منتخب تونس ارتفعت بشكل كبير، خصوصا بعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022 التي شهدت تألقا لافتا لـ"نسور قرطاج"، ما جعلهم محل متابعة من عديد النوادي.

وكشف المدرب التونسي طارق المسعودي أن "فرص نجاح المحترفين التونسيين مع أنديتهم الجديدة وافرة، خصوصا أنهم سيحظون بوقت جيد للعب، فضلا عن تمتعهم بإمكانات فنية وبدنية تؤهلهم للعب ضمن التشكيلة الأساسية".

وقال المسعودي لموقع "دوت الخليج"، إن "لاعبين مثل إلياس السخيري مع فرانكفورت أو محمد علي بن رمضان مع فرينكفاروش أو أنيس بن سليمان مع شيفيلد يونايتد، قادرون على البروز و النجاح، رغم أن تألق السخيري لن يكون مفاجئا بعد أن قدم اللاعب ذروة إمكاناته مع كولن".

وتابع المسعودي: "يتطلب بروز هؤلاء اللاعبين الكثير من الجهود، خاصة التحلي بالانضباط والعقلية الاحترافية، لكن بإمكانهم فرض أنفسهم بقوة خلال الموسم المقبل. أتوقع أن يثبت بن سليمان علو كعبه مع نادي شيفيلد للاندماج داخل المجموعة منذ الأسابيع الأولى نظرا للإمكانيات الفنية التي يملكها، الدوري الإنجليزي هو المحطة التي سيفجر فيها بن سليمان طاقاته الكروية".

وأكد المسعودي: "من الواضح أن الخصال الكروية الكبيرة للاعب التونسي بوجه عام ستكون عاملا لنجاحه. بن رمضان يعد واحدا من أفضل اللاعبين في تونس في الوقت الراهن، ودخول ملاعب أوروبا من بوابة الدوري المجري هو الخيار الأفضل له لتحقيق النجاح".