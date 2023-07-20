العالم اليوم - بعد خطاب "الإفلاس".. تعليق رسمي على أزمة منتخب مصر للمصارعة

انتم الان تتابعون خبر بعد خطاب "الإفلاس".. تعليق رسمي على أزمة منتخب مصر للمصارعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 04:20 مساءً - علق رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عصام نوار، على أزمة "إفلاس" بعثة منتخب بلاده خلال تواجدها في المجر حاليا، للمشاركة في معسكر تدريبي.

وقال نوار لموقع "دوت الخليج"، الخميس: "الأموال نفدت وأرسلنا لهم غيرها. ما المشكلة؟".

وخلال الساعات الماضية، ثارت حالة كبيرة من الجدل بعد تداول استغاثة مكتوبة بخط اليد وموقعة من لاعبي بعثة منتخب مصر للمصارعة، وموجهة لرئيس البعثة أحمد راشد، تفيد بنفاد أموالهم وعدم صرف بدلات السفر المالية المخصصة لنفقاتهم خلال مشاركتهم بمعسكر تدريبي في المجر.

لا أزمة

استنكر نوار هذه الضجة، قائلا: "من يريد أن يكتب يكتب ومن يريد أن يستغيث يستغيث. الأموال نفدت من رئيس البعثة، وفي نفس اليوم أرسلنا له بدلا منها، وأعطى كل لاعب ما يحتاجه".

استطرد قائلا: "لا أفهم سر هذه الضجة حتى لو الأموال نفدت. هل اللاعبون في الشارع؟ هم يقيمون في فندق يأكلون ويشربون وينامون على حساب الاتحاد. إذن أين الأزمة؟".

أكد نوار أن البعثة يشارك فيها لاعبون كانوا في بطولات ومعسكرات بدول أخرى، ولم يسافر جميعهم من مصر، وما حدث أن الأموال المخصصة للبعثة أنفقها رئيسها في بند طارئ ونفدت، وأرسلت له بدلا منها بشكل عاجل.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة محمد شاذلي في تصريح لموقع "دوت الخليج"، أن الوزير أشرف صبحي تدخل بنفسه وأنهى أزمة المخصصات المالية لبعثة منتخب المصارعة المصري في المجر.

يذكر أن الجدل زاد حول هذه الأزمة لأنها تأتي بعد شهرين فقط من هروب لاعب المصارعة الرومانية أحمد بغدودة من معسكر المنتخب المصري، خلال مشاركته بالبطولة الإفريقية في تونس مايو الماضي.

وفر بغدودة بعد ذلك إلى أوروبا، وظهر ليؤكد أنه هرب بسبب عدم توفير اتحاد لعبته للمخصصات المالية اللازمة لتدريبه ومعيشته بشكل كريم.