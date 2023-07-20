العالم اليوم - أرباح كبيرة لبنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثاني من 2023

انتم الان تتابعون خبر أرباح كبيرة لبنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثاني من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 04:20 مساءً - ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.9 مليار درهم (نحو 517 مليون دولار).

وأرجع البنك في بيان، الخميس، الأداء المالي القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى النمو في الدخل في جميع قطاعات الأعمال.

وعلى أساس فصلي، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 3 بالمئة، مقارنة مع الربع الأول من العام 2023.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 وبنسبة 14 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى 2.930 مليار درهم (789.5 مليون دولار)

كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 وبنسبة 16 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى 4.059 مليار درهم (1.1 مليار دولار).

وخلال النصف الأول من عام 2023، فقد ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 3.811 مليار درهم (نحو مليار دولار).