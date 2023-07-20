العالم اليوم - بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا في بحر اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 06:22 مساءً - بدأت الصين وروسيا تدريباتهما البحرية والجوية المشتركة في بحر اليابان، حسبما قال التلفزيون المركزي الصيني، الخميس.

وذكر المصدر أن الجانبين سيركزان بشكل أساسي في التدريبات، على الحماية البحرية والجوية والردع وصد الهجمات ومجالات أخرى. وأضاف" "التدريبات المشتركة ستختبر قدرة الجيشين الصيني والروسي على دمج العمليات المشتركة في المياه البعيدة".

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