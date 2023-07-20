العالم اليوم - صعقا بالكهرباء.. تظاهروا لأجل زميلهم فقتلوا بنفس الطريقة

انتم الان تتابعون خبر صعقا بالكهرباء.. تظاهروا لأجل زميلهم فقتلوا بنفس الطريقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 06:22 مساءً - قتل ما لا يقل عن 15 شخصا صعقا بالكهرباء في الهند، الأربعاء، أثناء مشاركتهم في تظاهرة للاحتجاج على مقتل عامل قبل يوم واحد بنفس الطريقة وفي نفس المكان، حسبما أعلنت السلطات الخميس.

ووقعت الكارثة في مشروع حكومي بمنطقة تشامولي في ولاية أوتارانتشال (شمال)، وأسفرت بالإضافة إلى القتلى الـ16، عن إصابة 11 شخصا.

ومساء الثلاثاء، قضى حارس يعمل في المشروع الحكومي صعقا بالكهرباء بعدما لمس حاجزا معدنيا.

وعثرت عائلته على جثته، الأربعاء، الأمر الذي أثار غضبا في المنطقة.

وتوجهت سكان غاضبون إلى الموقع الذي قضى فيه الحارس، وبوصول المحتجين إلى المكان لمسوا بدورهم الحاجز المعدني فصعقتهم الكهرباء، حسبما أفادت صحيفة "هندوستان تايمز".

وقضى 15 من المتظاهرين صعقا بالكهرباء وأصيب 11 آخرون، وفقا للسلطات.

ووصف بوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، الحادث بأنه "مفجع".