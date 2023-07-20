رئيس أوكرانيا يعرب عن تعازيه لضحايا الهجوم الروسى على أوديسا وميكولايف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 06:29 مساءً - أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن تعازيه لأسر ضحايا هجوم روسى آخر على أوديسا وميكولايف.

وكتب زيلينسكى عبر تطبيق تليجرام وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "تواصل روسيا محاولاتها لتدمير بلادنا، وللأسف هناك جرحى وقتلى فى أوديسا وميكولايف، تعازى للعائلات والأصدقاء!".

وأشار إلى أنه يعتقد أن روسيا ليس لديها صواريخ أقوى من إرادتنا لإنقاذ الأرواح ودعم بعضنا البعض والانتصار.

وأشاد زيلينسكى بكل من يدافع عن المدن والشعب والسماء الأوكرانية والجنود الأوكرانيين وعمال الإنقاذ والأطباء والسلطات المحلية والمتطوعين وكل من شارك فى القضاء على عواقب الهجمات الروسية.

كما أعرب عن امتنانه لعمال الميناء الذين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على بنيتنا التحتية، وفرق البناء والإصلاح التى تساعد الناس على استعادة الظروف المعيشية الطبيعية.

وأضاف رئيس أوكرانيا "معا سننجح فى هذا الوقت العصيب، وسنقاوم هجمات روسيا".

وكان خمسة أطفال قد أصيبوا فى القصف المكثف لميكولايف الليلة الماضية، ونتيجة القصف الليلى لمدينة أوديسا فى 20 يوليو الجاري، دمرت العديد من المبانى وروضة أطفال فى وسط المدينة وقتل حارس يبلغ من العمر 21 عامًا فى مبنى مدني، وأصيب ثمانية أشخاص ، من بينهم ثلاثة من موظفى خدمة الطوارئ الحكومية.