وزيرة خارجية ألمانيا تعلن عن عقوبات جديدة ضد مسؤولين بطالبان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 06:29 مساءً - صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي سيصدر عقوبات جديدة ضد مسؤولين بجماعة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وقالت بيربوك اليوم على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن المتأثرين بذلك هم وزراء مسؤولون عن عدم السماح لنساء وفيتات بالذهاب إلى المدارس أو الخروج من المنازل.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن ذلك يعد أسوأ جريمة ضد حقوق الإنسان، وأكدت أنه لا يمكن للعالم قبول ذلك والوقوف مكتوف الأيدي.

يشار إلى أن جماعة طالبان أغلقت مدارس الفتيات ابتداء من الصف السابع، وذلك منذ توليها زمام السلطة من جديد في أفغانستان في أغسطس عام 2021.

وتنص الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان على ضرورة تجميد الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وعدم السماح مجددا للأشخاص المعنيين بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي .

وبحسب تصريحات دبلوماسيين أوروبيين، يتأثر بالعقوبات الجديدة وزيران وقاض رفيع المستوى.