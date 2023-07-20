العالم اليوم - الأدوية في كل مكان.. فيديو لإعصار يدمر مصنع "فايزر"

انتم الان تتابعون خبر الأدوية في كل مكان.. فيديو لإعصار يدمر مصنع "فايزر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 07:20 مساءً - أعلنت شركة "فايزر" أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأميركية، تعرض إلى أضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت.

وأظهرت مقاطع فيديو على "تويتر" تعرض مصنع "فايزر" للإعصار المدمر، مما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.

وأكدت الشركة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة"، مشيرة إلى "تقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف إنتاج الأدوية واللقاحات".

ووفقا لـ"فايزر"، فإن الموقع واحد من أكبر منشآت صناعة الأدوية في العالم، ويتم فيه إنتاج ما يقرب من 25 بالمئة من جميع مواد الحقن المستخدمة في المستشفيات الأميركية.

والمنتجات التي تحضر في المصنع، تشمل أدوية التخدير والتسكين ومضادات العدوى وغيرها.