العالم اليوم - مطاردة طريفة.. الشرطة تسعى للقبض على "ماعز هارب"

انتم الان تتابعون خبر مطاردة طريفة.. الشرطة تسعى للقبض على "ماعز هارب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 07:20 مساءً - تحاول السلطات في ولاية ألاباما تعقب ماعز قفز من نافذة سيارة صاحبه، الذي يسعى لاستعادته وطلب مساعدة الشرطة.

وقالت الشرطة إن الحيوان شوهد لأول مرة وهو يركض على طريق في مدينة مونتكلير.

وقال المهندس تريفور تورنبوغ، إنه كان يعمل في موقع بناء تابع لشركته على أحد طرقات مونتكلير، عندما شاهد الحيوان عدة مرات، الثلاثاء.

كما شوهد الحيوان في منطقتي بيتش كورت، وماونتن بروك، بينما قالت الشرطة إنها لم تتمكن حتى الآن من الإمساك به.