العالم اليوم - السعودية تقدم قرضا ميسرا ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 07:20 مساءً - قالت السعودية، الخميس، إنها ستقدم لتونس قرضا ميسرا بمبلغ 400 مليون دولار، ومنحة بمبلغ مئة مليون دولار، لمساعدتها في إصلاح الوضع المالي المتعثر، مع التعهد بالمزيد من الدعم المالي في الأسابيع المقبلة.

وأصبحت تونس على شفا أزمة ديون، وتعاني الدولة من نقص في السلع الضرورية.

ومعظم الديون داخلية، لكن هناك أقساط لقروض أجنبية مستحقة في وقت لاحق من هذا العام، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بعد اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيد، "سنواصل دعم تونس.. هناك لقاءات في الأسابيع المقبلة لتقديم دعم إضافي من صندوق التنمية السعودي وصناديق التنمية في الخليج".

ووقع الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ مئة مليون دولار.

وتسعى تونس لتأمين أموال من دول الخليج، بعد تعثر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بعدما توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر.