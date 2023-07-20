العالم اليوم - الأسهم الأميركية تتراجع مع هبوط أسهم "نتفليكس"

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأميركية تتراجع مع هبوط أسهم "نتفليكس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 08:18 مساءً - انخفض المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" في بداية التعاملات في بورصة "وول ستريت"، الخميس، متأثرين بتراجع تسلا بفعل مخاوف خفض الأسعار، في حين تراجعت أسهم نتفليكس بعدما جاءت إيراداتها الفصلية أقل من تقديرات المحللين.

غير أن المؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفع بواقع 30.77 نقطة أو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 35.091.98 نقطة.

وتراجع "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 11.34 نقطة أو بنسبة 0.25 بالمئة إلى 4554.38 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" المجمع بواقع 84.72 نقطة أو بنسبة 0.59 بالمئة إلى 14273.29 نقطة.

وأعلنت نتفليكس، عن نتائجها المالية للربع الثاني، بعد إغلاق وول ستريت الأربعاء، والتي جاءت متباينة، حيث تواصل المنصة جهودها لخفض التكاليف وتعزيز المشاركة في مشهد بث يتزايد فيه التنافس.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.2 مليار دولار.

وأضافت نتفليكس، حوالي 5.9 مليون مشترك في الربع الثاني وتتوقع مكاسب مماثلة في الربع القادم.