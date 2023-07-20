العالم اليوم - تراجع معظم أسواق الخليج وبورصة قطر باللون الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 08:18 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق، الخميس، مواصلة خسائر الجلسة السابقة بعد توقعات اقتصادية ضعيفة للمنطقة.

تحركات الأسهم

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 بالمئة، قبل إعلان أرباحه.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على استقرار، وإن كان باتجاه المنطقة السلبية، غداة تسجيله ارتفاعا لثماني جلسات على التوالي.

ولم يشهد مؤشر البورصة السعودية تغيرا يذكر.

غير أن المؤشر القطري خالف الاتجاه في المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

قال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (إكس.إس دوت كوم)، إن سوق الأسهم القطرية وسعت مكاسبها بدعم من قطاع مصرفي قوي.

وأضاف "يمكن أن يحافظ المؤشر الرئيسي أيضا على مكاسبه إذا استمرت أسعار الغاز الطبيعي في التحسن".

والأسواق مغلقة في الكويت وعمان ومصر بسبب عطلة رسمية.