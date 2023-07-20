العالم اليوم - الدولار الأميركي يرتفع مع تراجع طلبات إعانات البطالة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 08:18 مساءً - ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، الخميس، بعدما أظهرت بيانات تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة إذا ظل الاقتصاد قويا.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت تسعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 242 ألفا.

وعززت البيانات التوقعات باستمرار البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وكان الدولار انخفض بعدما أشارت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع الماضي إلى أن ضغوط الأسعار ترجح بشكل أكبر العودة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو اثنين بالمئة.

تحركات الأسعار

صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.21 بالمئة إلى 100.44.

وتراجع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1184 دولار.

وواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه بعدما أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن التضخم في بريطانيا سجل أبطأ وتيرة منذ أكثر من عام عند 7.9 بالمئة، وهو ما يرجح أن يخفف بعض الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.48 بالمئة إلى 1.2875 دولار بعدما سجل 1.3144 دولار يوم الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وصعد الدولار 0.09 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 139.83 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي اليوم الخميس بعد أن فاقت بيانات الوظائف في البلاد التوقعات للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران، ليترك الباب مفتوحا أمام بنك الاحتياطي الأسترالي لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وسجل الدولار الأسترالي زيادة 0.66 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.6817 دولار.