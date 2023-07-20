العالم اليوم - مانشستر سيتي يتخلى عن حارسه المتألق لـ"الصاعد حديثا"

انتم الان تتابعون خبر مانشستر سيتي يتخلى عن حارسه المتألق لـ"الصاعد حديثا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 09:22 مساءً - أعلن نادي بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تعاقده مع جيمس ترافورد حارس منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، قادما من مانشستر سيتي بعقد يمتد لـ4 سنوات.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن بيرنلي دفع 19 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات، للحصول على خدمات الحارس الدولي.

ولعب ترافورد دورا رئيسيا في فوز إنجلترا ببطولة أوروبا تحت 21 عاما في وقت سابق هذا الشهر، حيث حافظ على شباكه نظيفة 6 مرات في 6 مباريات، وأنقذ ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في النهائي.

وقضى الحارس البالغ من العمر 20 عاما، الذي انضم إلى أكاديمية مانشستر سيتي عام 2015، الموسمين الأخيرين معارا في دوري الدرجة الثالثة، حيث لعب مع أكرينغتون ستانلي وبولتون واندرارز.

وترافورد سادس صفقة يبرمها بيرنلي، قبل عودته إلى دوري الأضواء.

بيان المدير الفني لبيرنلي لاعب مانشستر سيتي السابق فينسن كومباني: