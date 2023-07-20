العالم اليوم - بعد تصريحات ترامب.. مسودة قانون لـ"منع تهديد تماسك الناتو"

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات ترامب.. مسودة قانون لـ"منع تهديد تماسك الناتو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 10:20 مساءً - أنهى سيناتوران أميركيان صياغة مسودة قانون ستعرض قريبا للتصويت، يمنع أي رئيس أميركي في المستقبل من "تهديد تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو) والخروج منه، من دون موافقة ثلثي أعضاء النواب والشيوخ".

وكشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لـ"دوت الخليج"، أن إدارة الرئيس جو بايدن أقنعت عددا من أعضاء غرفتي الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، بالإسراع في سن القانون المنتظر.

وجاءت تصريحات المسؤول على هامش "منتدى أسبن للأمن" في ولاية كولورادو، الخميس.

وأفاد المسؤول العسكري أن السيناتورين المحافظ ماركو روبيو، ورئيس الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنهيا صياغة مسودة قانون ستعرض قريبا على التوصيت.

وعلى ضوء هذه المساعي، أفاد المسؤول أن عددا كبيرا من أعضاء الشيوخ قد يعقدون جلسة استثنائية خلال العطلة الصيفية للكونغرس، للدعوة للتصويت على هذا القانون منتصف أغسطس المقبل.

ويأتي هذا التطور عقب تصريح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الساعات الماضية، أنه "لن يدافع عن أوروبا ضد روسيا لو تعرضت لهجوم".

وبرر ترامب تصريحه بأن "الأوروبيين عاجزين عن دفع مستحقاتهم المالية لحلف الناتو"، وفقا للرئيس السابق الذي ينوي الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل.