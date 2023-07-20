العالم اليوم - نتاج الاكتئاب والمعاناة.. جوني ديب يطرح "خمسة"

انتم الان تتابعون خبر نتاج الاكتئاب والمعاناة.. جوني ديب يطرح "خمسة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 10:20 مساءً - طرح الممثل الأميركي جوني ديب صورة ذاتية رسمها لنفسه، تجسد معاناته في السنوات الأخيرة، للبيع بنسخ محدودة.

وبدأ ديب العمل على اللوحة التي تحمل عنوان "خمسة"، عام 2021، خلال تفجر النزاع مع زوجته السابقة أمبر هيرد.

وأشار ديب إلى أنه بدأ رسم اللوحة في وقت عانى به الاكتئاب والارتباك.

وعاد ديب قبل بضعة أشهر إلى استكمال العمل في اللوحة، وبعد إجراء التعديلات، قرر نشر ما يعتقد أنه "علاج إبداعي".

ومن المقرر طرح النسخ الموقعة من لوحة "خمسة" للبيع الخميس بسعر يبدأ من 1950 دولارا، ولمدة 13 يوما.