العالم اليوم - بالدبابات والقناصة.. البحث عن "لبؤة شاردة" في برلين

انتم الان تتابعون خبر بالدبابات والقناصة.. البحث عن "لبؤة شاردة" في برلين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يوليو 2023 11:18 مساءً - نشرت السلطات الألمانية دبابات وسيارات مصفحة وقناصة الجيش في مناطق من العاصمة برلين، بعد رصد لبؤة مارقة، قد تكون ملكيتها خاصة.

وقالت الشرطة إن حدائق الحيوان ومجمعات السيرك في المنطقة لم تفقد حيوانا مماثلا، وهذا ما يرجح ملكية الحيوان الشارد يعود لشخص ما.

وحذرت السلطات السكان في مناطق كلاينماتشناو وتيلتو وستاهنسدورف خارج حدود العاصمة، وطالبتهم بالبقاء في أماكن آمنة بسبب "حيوان بري هارب".

وتم تمديد حالة التأهب في وقت لاحق إلى المناطق الجنوبية من المدينة، وظهرت رسالة على تطبيق تحذير رسمي تقول إن الحيوان يعتقد أنه لبؤة.

وقال المتحدث باسم الشرطة دانييل كيب لقناة "آر بي بي" العامة المحلية، إن الإنذار أثير بعد أن رأى رجلان "قطا كبيرا" يركض خلف خنزير بري.

وقالت نادين رونكو ألاركون من منظمة "فور بوز" لحماية الحيوان: "نظرا لعدم وجود حديقة حيوان أو سيرك، فقد يكون حيوانا خاصا. أحيانا يرغب البعض في استخدام الحيوانات لإثبات قوتهم".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه "رغم حالة التأهب فالحياة مستمرة كالمعتاد في بلدة كلاينماتشناو"، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف شخص.

وقال السلطات المحلية إن حضانات الأطفال كانت مفتوحة، لكن لم يُسمح للأطفال باللعب في الخارج.