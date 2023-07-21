العالم اليوم - رسميا.. إنتر ميامي يجمع شمل ألبا وميسي وبوسكيتس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 12:22 صباحاً - التحق الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا بزميليه السابقين في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي الأميركي، وفق ما أعلن النادي الخميس.
وقال النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تعاقد مع المدافع الدولي السابق "حتى نهاية موسم 2024" مع خيار التمديد حتى 2025.
ويأتي الإعلان بعد يومين من تصريح مالك إنتر خورخي ماس عن انضمام ألبا إلى صفوف فريقه.
وعلّق كريس هندرسون، المدير الرياضي لإنتر ميامي قائلا: "جوردي لاعب بارع وديناميكي وذو خبرة ونحن متحمسون لضمه لمواصلة تعزيز فريقنا".
وأضاف: "لقد أثبت لأكثر من عقد من الزمن أنه أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير بكرة القدم بفضل صلابة دفاعه وقدرته على المساهمة في الهجوم".
لاعب برشلونة السابق
- كان ألبا (34 عاما) من دون أي ناد منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي.
- سينضم ألبا الى الفريق "في الأيام المقبلة" وفق بيان النادي، أما ميسي وبوسكيتس اللذان خاضا الحصة التدريبية مع إنتر الثلاثاء فمن المتوقع أن يشاركا، ربما غير أساسيين، في المباراة ضد كروس أسول المكسيكي الجمعة ضمن منافسات "كأس الدوريين" التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.
- انضم ألبا إلى برشلونة قادما من فالنسيا عام 2012.
- أحرز في صفوف "البلوغرانا" لقب الدوري الإسباني ست مرات والثلاثية عام 2015، من بين 19 لقبا خلال تواجده في كاتالونيا.
- خسر مركزه الأساسي الموسم الفائت لصالح الشاب أليخاندرو بالدي.
- دوليا، خاض 93 مباراة مع منتخب إسبانيا وتُوج معه بكأس أوروبا عام 2012.
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