العالم اليوم - واشنطن تكشف الموعد المتوقع لتسليم أوكرانيا مقاتلات "إف 16"

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تكشف الموعد المتوقع لتسليم أوكرانيا مقاتلات "إف 16" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 12:22 صباحاً - قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، يوم الخميس، إن أوكرانيا قد تحصل على مقاتلات "إف 16" مع نهاية العام الجاري.

وأضاف كيربي خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن أكثر ما يحتاجه الأوكرانيون في الوقت الراهن هو "تعزيز قدرات سلاح المدفعية في جيشهم".

وأشار إلى أن حزمة أخرى من المساعدات الأميركية لأوكرانيا ستعلن قريبا، مع تركيز أكبر على إرسال الذخائر لمساعدة كييف على استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

حزمة مساعدات عسكرية طويلة الأجل