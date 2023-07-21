العالم اليوم - قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني للسفير الأميركي في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 01:23 صباحاً - تمكن قراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية، من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الأميركي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أن مئات الآلاف من رسائل البريد الحكومية الأميركية تم الوصول إليها في هذا الاختراق الذي شنّه قراصنة صينيون.

وقالت الصحيفة، إن البريد الالكتروني لـدانييل كريتنبرينك، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا، تعرض أيضا للاختراق في هجوم التجسس الإلكتروني.

حملة تجسس إلكتروني