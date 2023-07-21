العالم اليوم - إدانات واسعة للإساءة للمصحف.. ودعوات للسويد لوقف الاستفزازات

انتم الان تتابعون خبر إدانات واسعة للإساءة للمصحف.. ودعوات للسويد لوقف الاستفزازات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 01:23 صباحاً - نددت دول بالإساءة إلى المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، يوم الخميس، وحثّت السويد على اتخاذ إجراءات لتجنب أي عمل مماثل.

وتقدم أشخاص بطلب لحرق المصحف خارج السفارة العراقية في ستوكهولم يوم الخميس، وحصلوا على تصريح من الشرطة السويدية للقيام بذلك.

ومن بين هؤلاء المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا الذي حرق نسخة من المصحف خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو.

ويوم الخميس، ركل المحتجون كتابا قالوا إنه المصحف، لكنهم غادروا المنطقة بعد ساعة دون إضرام النار فيه.

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