العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي: ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 03:22 صباحاً - اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على أن يعاود التكتل التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط، ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل "ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا".

وأضاف "نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضا، ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد.

وأوضح بوريل قائلا: "حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملا حاسما في معاودة التواصل مع تركيا".

ومضى يقول "سيكون من الضروري أيضا التمسك بالحريات والقيم الأساسية مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها".

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز هذا الشهر، إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل.

وتركيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24عاما، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016.