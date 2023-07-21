العالم اليوم - الإخبارية السعودية: الأهلي يضم رياض محرز

انتم الان تتابعون خبر الإخبارية السعودية: الأهلي يضم رياض محرز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 04:20 صباحاً - قالت قناة الإخبارية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي.

وذكرت قناة الإخبارية على تويتر "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء الماضي، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم محرز إلى صفوفه.

وذكرت "بي بي سي" أن الصفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

وكان سيتي دفع 60 مليون جنيه إسترليني لضم محرز من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018، ويتبقى له عامان في عقده الحالي مع بطل إنجلترا.

وسجل اللاعب الدولي 15 هدفا من 47 مباراة في الموسم الماضي، الذي توج فيه سيتي بالثلاثية.