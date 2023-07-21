العالم اليوم - اسم "جزر فوكلاند" يغضب بريطانيا..والأرجنتين: انتصار دبلوماسي

انتم الان تتابعون خبر اسم "جزر فوكلاند" يغضب بريطانيا..والأرجنتين: انتصار دبلوماسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 07:20 صباحاً - قالت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ "اختيارا مؤسفا للكلمات" عندما أشار إلى جزر فوكلاند - التي تديرها المملكة المتحدة - باسم "مالفيناس"، وهو الاسم الذي تفضله الأرجنتين.

وأشار إعلان صادر عن قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية يوم الثلاثاء إلى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الأطلسي باسم "جزر مالفيناس- جزر فوكلاند".

وأشادت الأرجنتين، التي تطالب بالسيادة على الجزر، بهذا الاسم باعتباره انتصارا دبلوماسيا.

وردا على هذا، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي "أوضحوا موقفهم" منذ ذلك الحين.

وأضاف أن "القلق يتمثل في أي اقتراح بأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تعترف بمطالب الأرجنتين بشأن جزر فوكلاند، والتي أوضحوا الآن أنها غير صحيحة".

جزر فوكلاند