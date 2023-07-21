العالم اليوم - التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.3 بالمئة في يونيو

انتم الان تتابعون خبر التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.3 بالمئة في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 08:17 صباحاً - أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن أسعار المستهلكين (التضخم) في اليابان ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مع تسارع وتيرة التضخم من 3.2 بالمئة المسجلة في مايو.

والتضخم الأساسي في اليابان بقي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة في يونيو، للشهر الخامس عشر على التوالي، وتأتي البيانات الأخيرة - التي تطابقت مع توقعات السوق - قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل.

يتوقع معظم مراقبي السوق أن يحافظ البنك المركزي على سياسة التحفيز النقدي فائقة التيسير.

لكن المؤشر الذي يستثني كلاً من تكاليف الغذاء والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل لاتجاه التضخم، ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة في يونيو عن العام السابق ، بالمقارنة مع 4.3 بالمئة في مايو.

تطابق رقم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الجمعة، مع توقعات السوق البالغة 3.3 بالمئة المسجلة في استطلاع أجرته بلومبرغ.

قال ماساميتشي أداتشي، الاقتصادي في يو بي إس سيكيوريتيز، "القراءة القوية الحالية لمؤشر أسعار المستهلكين لا تعني أن بنك اليابان سيجري تغييرات كبيرة في السياسة".

"من الواضح أن التضخم سوف يتباطأ من هنا مع تضاؤل مكاسب الأسعار المدفوعة بالواردات."

وقالت الوزارة إن أسعار الكهرباء تراجعت مرة أخرى في يونيو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة.

كان التضخم في اليابان أقل حدة من ارتفاع الأسعار الذي شهدته دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، والتي غذتها الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد.

قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والعديد من البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع.

لكن بنك اليابان تمسك بسياسته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة للغاية في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، مما تسبب في انخفاض الين مقابل الدولار.

وهناك أقلية فقط من المحللين يتوقعون أن يعدل البنك المركزي سياسته عندما يجتمع الأسبوع المقبل، بحسب بلومبرغ.

ويرى البنك المركزي الياباني أن ارتفاعات الأسعار الأخيرة مدفوعة بعوامل مؤقتة، وبالتالي هو متمسك بسياساته التيسيرية مثل سعر الفائدة السلبي وشراء كميات ضخمة من السندات الحكومية.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن بنك اليابان عن مراجعة واسعة لمحاولاته "غير التقليدية" لإبعاد الانكماش الذي ابتليت به اليابان منذ التسعينيات.

لكن الابتعاد عن التيسير النقدي سيكون عملية موازنة صعبة بالنسبة لمحافظ البنك، كازو أويدا، الذي يواجه ضغوطًا لتطبيع السياسة مع تقليل أي صدمة للاقتصاد.