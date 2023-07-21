العالم اليوم - بريطانيا.. حزب المحافظين يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا.. حزب المحافظين يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 09:22 صباحاً - خسر حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأغلبية لمصلحة حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين في دائرتين، من بين 3 دوائر خاضت الانتخابات التكميلية جرت الخميس، وتشكل اختبارا للاقتراع العام المقرر العام المقبل.

غير أن حزب المحافظين تمكن من الاحتفاظ بمقعد رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون في دائرة ثالثة بضواحي لندن، كما كشفت نتائج الانتخابات.

خسر المحافظون أغلبيتهم البالغة 19 ألف صوت في دائرة سومرتن وفروم في جنوب غرب إنجلترا.

كما خشروا تلك البالغة 20 ألف صوت في دائرة سيلبي أند أينستي في شمال البلاد.

فاز حزب العمال بمقعد سيلبي وينستي، بينما فاز الليبراليون بمقعد سومرتون وفروم، حيث دعم الناخبون من كلا الحزبين الحزب الذي من المرجح أن يهزم مرشح حزب المحافظين.

استطلاعات الرأي أعطت حزب العمال تقدمًا مزدوجًا في جميع أنحاء البلاد على المحافظين، الذين كانوا في السلطة منذ عام 2010.