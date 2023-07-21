العالم اليوم - "ينساب" تتحول لتكبد خسائر بـ 91 مليون دولار بالنصف الأول

انتم الان تتابعون خبر "ينساب" تتحول لتكبد خسائر بـ 91 مليون دولار بالنصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 10:20 صباحاً - تكبدت شركة "ينساب" السعودية، المملوكة بنسبة 51 بالمئة من قبل شركة "سابك"، خسائر قدرها 342.3 مليون ريال (حوالي 91 مليون دولار) بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح 571.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقالت "ينساب" في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن سبب صافي الخسارة في النصف الأول من العام الجاري، يعود إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه بتاريخ 20 نوفمبر 2022م، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

وعن النتائج الفصلية، قالت الشركة إن صافي أرباحها تراجعت بنسبة 90.5 بالمئة في الربع الثاني من 2023، إلى 27.4 مليون ريال (ما يعادل 7.3 ملايين دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 288.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، ومقارنة بخسائر نحو 369.7 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وأرجعت سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الكميات المنتجة والمباعة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.