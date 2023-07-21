العالم اليوم - أسهم أوروبا تستقر ومكاسب شركات الطاقة تمحو خسائر التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 12:22 مساءً - شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا في بداية التداولات الجمعة، إذ بدد تراجع أسهم التكنولوجيا إثر توقعات متشائمة من شركة ساب للبرمجيات مكاسب شركات الطاقة التي تقتفي أثر أسعار النفط المرتفعة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 463.72 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتسجيل مكاسب طفيفة بواقع 0.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وهبطت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا 1.6 بالمئة. وهذا القطاع هو بالفعل أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية لهذا الأسبوع.

أما شركات الطاقة فزادت 0.7 بالمئة بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان المزيد من إجراءات التحفيز في الصين.

وهوت أسهم (إس.إس.إيه.بي) السويدية لصناعة الصلب 13.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد نتائج أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في أرباحها الفصلية، فيما نزل سهم شركة الأدوية السويسرية لونزا سبعة في المئة بعدما خفضت توقعاتها للعام بأكمله.