العالم اليوم - بسبب فاغنر.. بولندا تنقل وحدات من قواتها للحدود مع بيلاروسيا

انتم الان تتابعون خبر بسبب فاغنر.. بولندا تنقل وحدات من قواتها للحدود مع بيلاروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 12:22 مساءً - أعلنت بولندا أنها ستنقل وحدات عسكرية من غرب البلاد إلى شرقها وذلك تحسبا لتهديدات محتملة من مجموعة فاغنر، التي باتت تتمركز في بيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة فاغنر بالقرب من الحدود مع بولندا.

بدوره أعرب الكرملين عن قلقه بشأن نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا ووصف الخطوةَ بالعدوانية.

أمين اللجنة الأمنية زبيغنيو هوفمان قال اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء البولندية الرسمية:

اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا.

قال إن "التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا ومجموعة فاغنر هو بلا شك استفزاز".

أضاف "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة.. لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا".

قال أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع بيلاروسيا أمس الخميس إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاغنر لتدريب القوات الخاصة من بيلاروسيا، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أمس الخميس إن عناصر فاغنر بدأوا بتدريب القوات الخاصة في منطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال وزير الدفاع بواشتاك في وقت سابق من هذا الشهر أن بولندا بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد.

وفي بداية الشهر قالت بولندا إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على الحدود مع بيلاروسيا.