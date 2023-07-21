العالم اليوم - لماذا تسمح السويد بحرق المصحف وتمنعه أحيانا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 12:22 مساءً - بات هذا السؤال مطروحا على نطاق واسع في العالم الإسلامي وخارجه، مع تكرار أفعال حرق نسخ من المصحف، رغم أنه يمس ملياري مسلم ويتسبب في إحداث توترات في علاقات السويد الخارجية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير لها إن أحدث واقعة لتدنيس المصحف، الخميس، التي ارتكبها عدد محدود من الأشخاص المناهضين للإسلام في ستوكهولم تثير أسئلة داخل السويد وخارجها، وأبرها سؤال هو: لماذا تسمح السلطات بمثل هكذا أفعال رغم أنها تمنعه أحيانا؟ اعتداء متكرر على المصحف داس لاجئ عراقي على نسخة من المصحف وركله خارج مقر السفارة العراقية في ستوكهولم.

كانت الشرطة السويدية قد سمحت بتنظيم هذا الحدث، ونشرت عددا من أفرادها في المكان، حيث أبعدوا ناشطين معارضين لهذا الفعل.

كان هذا اللاجئ العراقي قد أحرق نسخة من المصحف في أواخر يونيو الماضي، وحينها سمحت الشرطة أيضا لهذا الشخص بحرق المصحف تحت حمايتها.

في وقت سابق من العام الجاري، أقدم عناصر من اليمين المتطرف على إحراق نسخ من المصحف، وهو ما أشعل حينها احتجاجات واضطرابات في السويد. هل تدنيس المصحف الشريف مسموح في السويد؟ لا يوجد قانون في السويد يمنح تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.

ومثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف.

لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر، كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في السويد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.

بمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970. هل بوسع السلطات في السويد وقف هكذا أفعال؟ طالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها.

لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة.

وتقول السويد في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور.

بالفعل، منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد.

لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة. هل يمكن اعتبار حرق المصحف خطاب كراهية؟ يمنع قانون خطاب الكراهية في السويد التحريض ضد المجموعات البشرية بناءً على العرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسي أو النوع الاجتماعي.

يقول المسلمون إن حرق نسخ من المصحف يشكل تحريضا ضدهم، ولذلك يجب اعتباره جريمة كراهية.

أما مؤيدو حرق المصحف فيرون أن جرائم الكراهية تنطبق فقط على مهاجمة ممارسي العقيدة، أما التطاول على الدين نفسه فهو جزء مكفول بحرية التعبير، حتى لو اعتبر الكثيرون الأمر اعتداءً.

وسعيا للحصول على توجيهات من القضاء، وجهت الشرطة السويدية اتهامات أولية بارتكاب جرائم كراهية ضد الشخص الذي أحرق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو الماضي ودنّسه مرة أخرى، الخميس.

وبات الأمر لدى المدعين العامين ليقرروا ما إذا كانوا سيوجهون لهذا الرجل اتهاما رسميا.

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