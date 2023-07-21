العالم اليوم - أوكرانيا: روسيا أطلقت 5 صواريخ "أونيكس" على أوديسا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 12:22 مساءً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ كروز من طراز "أونيكس" الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا.

ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الضربات الصاروخية.

وقالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن في وقت سابق الجمعة حالة الاستنفار الجوي في كييف لوجود "تهديد صاروخي" قد يستهدف العاصمة.

يشار إلى أن وسائل إعلام أوكرانية أفادت في تقارير، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا، وفقًا لمصادر محلية.

وقال موقع "ميرور أوف ذا ويك" الأوكراني إن "مصادر محلية تُبلغ عن وقوع انفجارات في أوديسا.. نحن ننتظر المعلومات الرسمية".

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة الإنذار الجوي في المقاطعة.

في ليلة الخميس، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات انتقامية جديدة على مناطق إنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التابعة لأوكرانيا في مناطق مدينة أوديسا وإيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.

وتقول موسكو إنها نفذت "ضربات انتقامية" هذا الأسبوع بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود واتهامها أوكرانيا بالوقوف وراء تفجيرات يوم الاثنين على جسر يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية الروسية.

صاروخ أونيكس

أمس الخميس، أقر المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري أغنات بأن الدفاعات الأوكرانية عاجزة عن صد صواريخ "أونيكس" الروسية الأسرع من الصوت.