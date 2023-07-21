العالم اليوم - أرامكو تكمل صفقة الاستحواذ على حصة في رونغشنغ للبتروكيماويات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 01:24 مساءً - أكملت أرامكو السعودية،عملاق صناعة النفط العالمي، الجمعة، صفقةً للاستحواذ على حصة 10 بالمئة في شركة رونغشنغ للبتروكيماويات مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.4 مليارات دولار) وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار.

ويأتي الاستحواذ بعد توقيع اتفاقيات إستراتيجية بين أرامكو السعودية وشركة رونغشنغ للبتروكيماويات، أُعلن عنها في 27 مارس 2023، بحسب بيان لأرامكو السعودية.

وأضاف البيان أن هذه الصفقة ستسهم في النّمو المستمر لأرامكو السعودية وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيمياويات والتسويق في الصين، موضحة أن الصفقة تشمل توريد 480 ألف برميل يوميًا من الخام العربي إلى أكبر مجمعٍ متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيمياويات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

وبهذا الصدد، أكد رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: أن هذه الشراكة مع رونغشنغ تٌسهم في تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتعزّز وجود أرامكو في الصين، وإبراز دورها كمورّد موثوق للنفط الخام. وتمثّل عملية الاستحواذ جزءًا مهمًا من إستراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ، لي شويرونغ: أن إكمال هذه الصفقة يُمثّل دخولًا إلى عصر جديد لكلٍ من رونغشنغ وأرامكو السعودية، كما تدلّ على خطوة مهمة في الإستراتيجية المستقبلية لشركة رونغشنغ على الصعيد الدولي.

يُذكر أن شركة رونغشنغ تستحوذ على حصة 51 بالمئة في شركة جيجيانغ، التي تمتلك وتدير المجمع الذي تبلغ طاقة معالجته 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وينتج 4.2 ملايين طن متري من الإيثيلين سنويًا.