العالم اليوم - بديل الأقراص اليومية.. حقنة كل 6 أشهر لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 01:24 مساءً - يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات المرضية شيوعا، والتي يتم علاجها عن طريق المداومة على تناول أقراص الدواء بشكل يومي.

ثورة في عالم العلاج طورت شركة "Alnylam" ومقرها الولايات المتحدة، حقنة جديدة تدعى "زيليبيسيران" zilebesiran وذلك كبديل عن الحاجة لتناول الأقراص الدوائية بشكل يومي.

أجرى فريق دولي تجارب سريرية في أربعة مواقع بالمملكة المتحدة.

قاموا بتجنيد 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة.

وكشف التحليل أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "زيليبيسيران" شهدوا انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي على مدى اليوم. كيف يعمل الدواء الجديد؟ يعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين، وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. رأي الخبراء قال البروفيسور ديفيد ويب، الذي قاد التجربة في موقع إدنبرة: "هذا تطور كبير، يؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة".

"هذا أمر جيد لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج بشكل يومي".

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