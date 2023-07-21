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العالم اليوم - بديل الأقراص اليومية.. حقنة كل 6 أشهر لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 01:24 مساءً - يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات المرضية شيوعا، والتي يتم علاجها عن طريق المداومة على تناول أقراص الدواء بشكل يومي.

ثورة في عالم العلاج

  • طورت شركة "Alnylam" ومقرها الولايات المتحدة، حقنة جديدة تدعى "زيليبيسيران" zilebesiran وذلك كبديل عن الحاجة لتناول الأقراص الدوائية بشكل يومي.
  • أجرى فريق دولي تجارب سريرية في أربعة مواقع بالمملكة المتحدة.
  • قاموا بتجنيد 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة.
  • وكشف التحليل أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "زيليبيسيران" شهدوا انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي على مدى اليوم.

كيف يعمل الدواء الجديد؟

  • يعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين، وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

رأي الخبراء

  • قال البروفيسور ديفيد ويب، الذي قاد التجربة في موقع إدنبرة: "هذا تطور كبير، يؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة".
  • "هذا أمر جيد لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج بشكل يومي".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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