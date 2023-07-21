العالم اليوم - بوتين: هجوم أوكرانيا المضاد لم يسفر عن أي نتائج

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 02:22 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة إن أوكرانيا خسرت عشرات الآلاف من الجنود، وحذر من أي اعتداء على بيلاروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي أن "الغرب بأسره يرى أن معداتهم ’الفاخرة‘ تحترق تماما، بل إن المعدات السوفيتية تتفوق عليها في بعض النواحي". وقال فلاديمير بوتين في كلمته: العالم يرى أن الأسلحة الغربية تحترق

الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي نتائج

ندرك الخسائر الفادحة للجيش الأوكراني

القسم الغربي من الأراضي البولندية كان هدية من ستالين ويبدو أن البولنديين نسوا ذلك

الاعتداء على بيلاروسيا سيعتبر اعتداء على روسيا نفسها وسنرد بكل ما لدينا من وسائل

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