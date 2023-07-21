روسيا تسيطر على 9 مواقع لقوات أوكرانيا

روسيا تسيطر على 9 مواقع لقوات أوكرانياسيطرت القوات العسكرية الروسية على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة تابعة للقوات الاوكرانية في اتجاه دفوريتشنسك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات محموعة "زاباد" (الغرب)،قوله صباح اليوم الجمعة، "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة".

وأضاف أن العدو فقد أكثر من كتيبة من أفراده، وأن القوات الأوكرانية فقدت منظومة الصواريخ الذاتية الحركة البولندية "كارب"، ومنظومة الرادار الأمريكية المعروفة بـ "AN/TPQ-50".

وفي منطقة تيشينكوفكا، تم تدمير منظومة الصواريخ الذاتية الحركة من طراز "فوزديكا 2أس1".

وتمكنت فرقة منظومة الدفاع الجوي "بوك" من إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" في منطقة كودكوفكا، وفي منطقة ليمان بيرفي تم تدمير طائرة استطلاع دون طيار من طراز "Lelka-100".

وأضاف زيبينسكي: "في منطقة فيليكي فيسيلوك تم تدمير طائرة دون طيار من طراز 'Furya' على يد فرقة منظومة الصواريخ الدفاعية 'تور'".

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.