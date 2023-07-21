العالم اليوم - استثمارات كبيرة من "إيه.سي.إم.إي" الهندية لمشروع بسلطنة عمان

انتم الان تتابعون خبر استثمارات كبيرة من "إيه.سي.إم.إي" الهندية لمشروع بسلطنة عمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 05:18 مساءً - قالت شركة الطاقة المتجددة الهندية "إيه.سي.إم.إي غروب"، الجمعة، إنها جمعت 40 مليار روبية (487.98 مليون دولار) من شركة تمويل البنية التحتية آر.إي.سي لبدء مشروعها المتعلق بالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في سلطنة عمان.

وأضافت "إي.سي.إم.إي غروب" في بيان أن الأموال ستستخدم في المرحلة الأولى من المشروع الذي سيقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الدقم بسلطنة عمان.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا في مرحلته الأولى في حين سيتم بعد ذلك التوسع لإنتاج 1.2 مليون طن متري سنويا مع قدرات تحليل كهربائي تبلغ نحو 3.5 غيغاواط.

وقالت "إيه.سي.إم.إي غروب" إنها وقعت أيضا اتفاقات مبدئية مع "آر.إي.سي" للحصول على قروض تتجاوز قيمتها 210 مليارات روبية (2.5 مليار دولار).