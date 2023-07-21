العالم اليوم - بالفيديو.. انهيار فوهة بركان في أيسلندا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يوليو 2023 05:18 مساءً - تسبب ثوران بركان فاغرادالسفيال في جنوب غرب العاصمة الأيسلندية بانهيار جزء من الفوهة، الأمر الذي أدى إلى تغير مسار تدفق الكتل المنصهرة.

كيف بدأ النشاط البركاني؟ تواصل تدفق الحمم البركانية والغازات الضارة منذ مساء الأحد، بعد اكتشاف نشاط زلزالي قوي في المنطقة المجاورة.

وقع الثوران في واد غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هروتر.

البركان يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

حثت السلطات الناس على عدم السفر أو التنقل بالقرب من البركان، قائلة إنه قد يكون هناك مستويات عالية "خطيرة" من الغازات البركانية. حوادث سابقة ثار البركان في المنطقة، والمعروف على نطاق واسع باسم بركان فاغرادالسفيال، مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أضرار أو اضطرابات في الرحلات الجوية، بالرغم من قربه من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا.

البركان ثار بعد 11 شهرا من انتهاء آخر ثوران له رسميا. ويبلغ متوسط ثوران البراكين في أيسلندا، التي تقع فوق بقعة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ما بين أربع وخمس سنوات.

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